Il Nettuno pareggia 2 a 2 in casa del Futbol Montesacro. A passare in vantaggio (7′) sono in padroni di casa con Sterpetti che dopo un rimpallo, controlla e insacca alle spalle del portiere. Al 16′ il Nettuno pareggia con un sinistro potente e preciso di Caronti. Trascorrono sei minuti e gli uomini di Panicci operano il sorpasso con D’Auria, il quale sugli sviluppi di una punizione, solo e indisturbato in area mette la palla nel sacco. Al 29′ della ripresa il Futbol Montesacro trova il gol del pari: Grimi taglia il campo in diagonale, serve Marzoli che calcia al volo, la traiettoria viene deviata di petto da Fiorentini in rete per il 2 a 2 finale.

FUTBOL MONTESACRO – NETTUNO 2-2

Reti: 7′ pt Soldano (M), 16′ pt Caronti (N), 22′ pt D’Auria (N), 29′ st Fiorentini (M).



Futbol Montesacro: Mangerini, Miccio (26′ st Fichera), Mayer, Cesarini (26′ st Bonino), Lunghi, Sterpetti, Grimi, De Santis (6′ st Cascione), Fiorentini (30′ st Molinari), Mazzoli, Soldano (6′ st Ascione). A disposizione: D’Andrea, Rey, Sicilia, Bellettini. Allenatore: Pepe.



Nettuno: Rutelli, D’Auria, La Monaca, Pezone (27′ st Neroni), Busti (31′ st Al Dilami), Zaccaria (35′ st Ruggieri A.), Ruggieri V., Neroni, Romani (19′ st Di Dionisio), Caronti (19′ st Catarinozzi), Pirazzi. A disposizione: Calabro, Cedro, Trippa, Fracassa. Allenatore: Panicci.



Arbitro: Vitiello di Ostia Lido (Piacentini-Cianfoni)



Note: Ammoniti: Fiorentini, Sterpetti, Cascione, Mayer (M); Caronti, Pezone, Zaccaria, Busti, Neroni, Di Dionisio, Ruggieri A. (N).