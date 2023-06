Maria Casciotti conquista per la terza volta nel 2023 il titolo italiano. Il tris tricolore è arrivato oggi, 25 giugno, ad Alba Adriatica nel campionato italiano AGE GROUP nella categoria S4 (età tra i 35 e il 39 anni) sulla distanza olimpica composta da 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di bici e 10 chilomentri di corsa. Ancora di più è arrivata seconda nella classifica assoluta. Insomma l’ennesimo successo della triatleta anziate che da ora concentrerà tutte le sue forze per il tanto atteso e desiderato impegno che si chiama campionato del mondo di Triathlon Medio, in programma a Lahti (Finlandia) il prossimo 26 agosto. “Sono immensamente soddisfatta di aver portato a casa nel 2023 tre titoli italiani – ha detto Maria Casciottti – Ho lavorato molto per far si che questo potesse accadere e ora che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo posso dire che sono molto felice ed orgogliosa di me stessa e di chi mi segue. Doveroso è il ringraziamento alla mia grande spalla di supporto nonché allenatore da ben 20 anni Roberto Tedde che mi studia a misura ogni singolo allenamento e questi sono i risultati. Ora rimaniamo concentrati sul lavoro che ci vede impegnati per affrontare il mondiale di Lahti“. Ossia il coronamento di un sogno.