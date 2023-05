Alluvione in Romagna: partiti all’alba i soccorsi dell’Associazione Protezione civile di Nettuno

Questa mattina all’alba una squadra dell’Associazione Protezione civile Nettuno-Odv è partita per l’Emergenza “Emilia Romagna”, destinazione Cervia, in provincia di Ravenna, scelto dal Dipartimento Nazionale protezione civile ed assegnato all’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio. La squadra di Nettuno darà il cambio ai colleghi di altre associazioni della protezione civile già in Romagna da alcuni i giorni. Nello specifico l’Associazione Protezione civile Nettuno porta un pick-up Nissan con modulo AIB e pompa da 100 bar per la pulizia delle strade, un carrello con Idrovora 2600 l/m e tubazione 100 metri per aspirazione basso fondo, una motopompa 800 l/m con tubazione 100 metri e attrezzature manuali per la rimozione del fango. I volontario di Nettuno resteranno in Romagna per una settimana.