Scuola, l’IC Nettuno II nel progetto STEAM Nao to Know di robotica innovativa

E’ stato presentato il progetto STEAM Nao to Know, che vedrà l’IC Nettuno II protagonista di un innovativo progetto di robotica educativa attraverso l’utilizzo del robot umanoide NAO. Presentato dalla rete ARETE+4NAO, il progetto ha ottenuto un finanziamento europeo riservato a progetti nazionali di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

La rete ARETE+4NAO è costituita da 23 Istituti del primo ciclo nelle regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Sardegna. Tra questi, i 15 istituti del territorio laziale collaborano sin dall’anno 2019, costituiti nella rete regionale “ARETE -A Round E-Table for Education”.

Aspetti caratteristici riguardano il fatto che la rete prevede la partecipazione di Istituti del primo ciclo, tutti guidati da neo – dirigenti immessi in ruolo nel 2019, impegnati nella promozione di metodologie didattiche innovative attraverso l’uso del digitale, l’educazione alla cittadinanza attiva e la promozione della trasversalità ed unicità del sapere.

Il progetto NAO to Know prevede da un lato un percorso di formazione avanzata in robotica e coding con la Scuola di Robotica di Genova rivolto ai docenti delle scuole coinvolte e, dall’altro, l’utilizzo in classe del robot programmabile NAO per un’esperienza didattica interattiva ed educativa innovativa volta a sviluppare competenze logico-computazionali, di project-management e di problem-solving.

Sfruttando il metodo del Learning-by-Doing e del Challenge-Based Learning, le alunne e gli alunni dell’IC Nettuno II saranno impegnati attivamente nella realizzazione di un progetto di robotica e prenderanno parte a un contest che vedrà sfidarsi tra loro i 23 istituti della rete Arete+4Nao.

Nel corso dell’evento di presentazione, hanno partecipato i Dirigenti Scolastici Ester Corsi, Ida Balzano, Nazario Malandrino, Valentina Bertazzoli, Lorenzo Cuna e Luigi Brandi come moderatori.

Con l’avvio ufficiale del progetto Nao to Know, l’Istituto comprensivo II – sotto la guida del Team referente del progetto composta dal nostro Animatore Digitale Elenio Leonzio, dal prof. David Restante e dalla prof.ssa Barbara Campisi – è pronta a entrare nel futuro!