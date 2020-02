Il Granchio sfonda quota un milione di visualizzazioni in un mese e mezzo

Il Granchio cresce ancora, non solo nei contenuti che ogni giorno vi proponiamo ma soprattutto nei numeri. I dati che arrivano da Google Analytics nell’ultimo mese e mezzo ci riempiono di soddisfazione: dal 1 gennaio ad oggi IlGranchio.it ha avuto 1.028.907 visualizzazioni di pagina, con 140.492 utenti (di cui 101 nuovi), 360.338 sessioni e 2,86 pagine visualizzate per sessione.

Le visualizzazioni di pagina sono una metrica base di Google Analytics. Viene conteggiata una visualizzazione di pagina ogni volta che l’utente vede una pagina del sito.

In questi 52 giorni abbiamo pubblicato quasi 300 articoli spaziando tra la cronaca, la politica, gli eventi, il cinema e lo sport; ospitato circa mezzo milione di visite a gennaio e altrettante in questi primi venti giorni di febbraio e avuto il piacere di rispondere a decine e decine di commenti e messaggi sulla nostra mail e sui nostri canali social, entrando così quotidianamente in contatto con i nostri affezionati lettori. Che continuano a sceglierci e di questo non possiamo che ringraziarli.

Il sabato mattina ci trovate in edicola e ogni giorno con notizie sempre aggiornate che riguardano le città di Anzio e Nettuno sul nostro sito e sulle nostre pagine. In proposito vi ricordiamo che oltre a Facebook siamo anche su Instagram, dove ogni giorno generiamo storie e contenuti coinvolgenti; il nostro modo di fare informazione è quindi totale, precisa, rapida e si è adattata alla comunicazione digitale per rispondere alle esigenze e alle preferenze del nostro pubblico.