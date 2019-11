Inaugurata ad Anzio la Casa della Salute del litorale

Insieme agli operatori sanitari, ai cittadini anche i sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis e Alessandro Coppola, insieme all’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e al Direttore generale della ASL Roma 6, Narciso Mostarda, hanno inaugurato questa mattina la Casa della Salute di Anzio. Si tratta della 21 struttura aperta nella Regione laxzio, come ha detto in apertura di intervento l’assessore regionale D’Amato. Le Case della Salute hanno raggiunto la quota di 1 milione e 800 mila prestazioni totali nel I° semestre del 2019 e il trend è in continua crescita. I dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite nelle Case della Salute nel primo semestre del 2019 sono in crescita del 5,3% se confrontate con quelle eseguite nel primo semestre del 2018 (oltre 1,6 milioni di prestazioni).

Grande soddisfazione per l’apertura della struttura socio-sanitaria è stata espressa dai sindaci: “I problemi difficili non hanno mai soluzioni facili, ma notiamo che è iniziato un percorso positivo per la nostra sanità locale. Non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato che andrà a vantaggio dei cittadini di Anzio e Nettuno“. La Casa della Salute così come strutturata garantità prestazioni sanitarie più veloci e alleggerirà il Pronto soccorso di Anzio.

“Nel Lazio sta nascendo una nuova rete socio-sanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale – ha detto ancora D’Amato – Un sistema che prima non c’era, dove i cittadini possono incontrare una nuova offerta di servizi, più accessibili e meglio organizzati. Una rete di servizi di continuità assistenziale dove si può effettuare una visita medica, richiedere certificati e prenotare le prestazioni più urgenti. Grazie all’accordo con i pediatri di libera scelta è possibile inoltre effettuare una visita pediatrica”.

La Casa della Salute di Anzio ha sede nel complesso di Villa Albani e servirà un bacino di utenza di oltre 100 mila abitanti; la palazzina è stata rimessa totalmente a nuovo ed è dotata di un’area accoglienza, di un Punto Unico di Accesso (PUA), di uno Sportello Unico di Prenotazioni (CUP) per il pagamento ticket e prenotazione prestazioni specialistiche. Ma anche di un punto prelievi, Medicina di Base (Ambulatorio di cure primarie aperto nei fine settimana-Ambufest), Continuità Assistenziale, Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia (PDTA), Oculistica, Otorinolaringoiatria, Angiologia, Neurologia, Diagnostica di primo livello. A breve verranno, inoltre, avviate altre attività, fra cui il servizio ambulatoriale infermieristico e quelli di Ginecologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia. “In questa nuova struttura i cittadini possono usufruire di tutti quei servizi e attività legati alla gestione quotidiana e ordinaria della tutela della salute – ha affermato il direttore generale della Roma H – Le Case della Salute garantiscono, cioè, la continuità assistenziale fuori dal luogo delle emergenze: l’ospedale. L’attivazione di questo presidio fa parte di quel mosaico di provvedimenti e investimenti, in personale, tecnologie e lavori strutturali, volti a riqualificare l’offerta sanitaria della zona di Anzio e Nettuno. E’ di pochissimi giorni fa, infatti, l’attivazione all’Ospedale ‘Riuniti’ di una colonna laparoscopica di ultima generazione, che consente di effettuare interventi mini-invasivi avanzati, con la miglior qualità delle immagini”.

La Casa della Salute di Anzio è aperta al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,00; il sabato dalle 7,30 alle 14,00.

Tutte le informazioni sulle 21 Case della Salute attivate su tutto il territorio regionale sono disponibili sul portale SaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio. Nella Provincia di Roma sono state già attivate la Casa della Salute di Rocca Priora, Ladispoli-Cerveteri e Zagarolo. La prossima attivazione riguarderà la Casa della Salute di Aprilia (Latina).