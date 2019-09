Le imprese di Giuseppe Barone continuano ed è un’estate d’oro per lui. Dopo la prestigiosa corona di campione del mondo conquistata alla fine di luglio a Torbole sul Garda, nel Trentino, in poco più di un mese l’atleta anziate si fregia del titolo italiano di windsurf. Arriva avanti a tutti nel mare di Vieste sul Gargano, in provincia di Foggia, nella Course Race e Long Distance nella categoria Heavy. Tra l’altro è arrivato anche secondo nello Slalom. Ora il suo prossimo impegno è rivolto ai campionati europei di Amsterdam a ottobre. Con la possibilità di calare il tris. In questo campionato italiano anche l’altro anziate Stefano Creti ha ben figurato piazzandosi sesto nella categoria Heavy.