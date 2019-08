I successi della pallanuotista anziate Teresa Giordani non si fermano. Questa volta con la formazione della Rari Nantes Bologna vince il titolo mondiale over 40 femminile battendo in finale il Praga. Il mondiale si è svolto a Gwangju, in Corea del Sud, dal 5 all’11 agosto. Un titolo iridato che si aggiunge al titolo italiano conquistato a luglio con la squadra dell’Argentario. Le over 40 bolognesi allenate da Francesco Zongoli conquistano così il loro quinto titolo mondiale consecutivo. I precedenti sono stati Riccione (2012), Montreal (2014), Kazan (2015) e Budapest (2017).