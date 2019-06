Taekwondo: la nettunese Dalila D’Ambra medaglia d’oro al campionato italiano a squadre

Dalila D’Ambra, 19 anni a luglio, ha vinto la medaglia d’oro al campionato italiano a squadre di taekwondo categoria +67 chilogrammi. E’ stata una cavalcata trionfale per l’atleta di Nettuno che ai quarti di finale a vinto soffrendo, 5-4, contro la rappresentante della Lombardia che aveva ottenuto la medaglia di bronzo agli assoluti. In semifinale si è sbarazzata 20-4 dell’atleta della Campania e in finale ha dominato la pugliese vincendo 5-1. Per Dalila è il primo successo in una categoria senior olimpica.